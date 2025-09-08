Comparez le taux de change ABSA Botswana BWP à JPY

Absa Bank Botswana, anciennement Barclays Bank of Botswana, a son siège social à Gaborone et fait partie du groupe Absa. Fondée au milieu du XXe siècle et rebaptisée en 2020, elle est l'une des plus grandes banques du pays. Absa propose des services de comptes, de cartes, de prêts et de crédits hypothécaires, de financement des PME et des entreprises, de gestion de trésorerie et de banque numérique, via un vaste réseau d'agences et de distributeurs automatiques de billets, ainsi que de solides équipes relationnelles.