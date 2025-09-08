Vous trouverez le code SWIFT de votre agence dans le tableau en haut de cette page, qui répertorie les codes SWIFT Goldman Sachs Bank Usa (formerly Goldman Sachs Capital Markets, L.p.) connus des agences de New York. En cas de doute sur l'agence à laquelle votre compte est rattaché, vous pouvez consulter votre relevé bancaire, accéder à votre portail bancaire en ligne ou contacter directement l'agence. En cas de doute, utiliser le code SWIFT du siège social de la banque est une alternative sûre.