Vous trouverez le code SWIFT de votre agence dans le tableau en haut de cette page, qui répertorie les codes SWIFT Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro, Compensacion Y Liquidacion De Valores, S.a. (iberclear) connus des agences de Madrid. En cas de doute sur l'agence à laquelle votre compte est rattaché, vous pouvez consulter votre relevé bancaire, accéder à votre portail bancaire en ligne ou contacter directement l'agence. En cas de doute, utiliser le code SWIFT du siège social de la banque est une alternative sûre.