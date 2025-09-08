Succursales de Cassa Depositi E Prestiti Societa'per Azioni dans Italie

Vous trouverez le code SWIFT de votre agence dans le tableau en haut de cette page, qui répertorie les codes SWIFT Cassa Depositi E Prestiti Societa'per Azioni connus des agences. En cas de doute sur l'agence à laquelle votre compte est rattaché, vous pouvez consulter votre relevé bancaire, accéder à votre portail bancaire en ligne ou contacter directement l'agence. En cas de doute, utiliser le code SWIFT du siège social de la banque est une alternative sûre.