Le code SWIFT de TTT MONEYCORP LIMITED est
TTTMGB2L FRX
Nom de la banque
TTT MONEYCORP LIMITED
Ville
LONDON
Adresse
ZIG ZAG BUILDING, 70 VICTORIA STREET, LONDON, GREATER LONDON, SW1E 6SQ
Pays
UNITED KINGDOM
Le code SWIFT est vérifié et mis à jour régulièrement
Total
Quand devrais-je utiliser TTTMGB2LFRX?
Les codes SWIFT sont utilisés pour garantir que votre argent arrive au bon endroit lors de l’envoi ou de la réception de l’argent à travers les frontières. Utilisez- TTTMGB2LFRX lorsque vous souhaitez envoyer de l’argent à TTT MONEYCORP LIMITED adresse, ville et pays mentionnés ci-dessus. Vérifiez toujours que le code SWIFT que vous utilisez appartient à la banque de destination.
Décomposition TTTMGB2LFRX
Les codes SWIFT/BIC sont composés de 8 à 11 lettres et chiffres pour identifier une banque et une agence spécifiques dans le monde.
Code bancaire (TTTM) : Ces 4 lettres représentent TTT MONEYCORP LIMITED
Code pays (GB) : Ces deux lettres indiquent que le pays de la banque est Royaume-Uni.
Code de localisation (2L) : Ces deux caractères indiquent l’emplacement du siège social de la banque.
Code de succursale (FRX) : Ces 3 chiffres spécifient une branche particulière. Les codes BIC se terminant par « XXX » font référence au siège social de la banque.
TTT MONEYCORP LIMITED
|Code SWIFT
|TTTMGB2LFRX
|Code SWIFT (8 caractères)
|TTTMGB2L
|Code de la succursale
|FRX
|Nom de la banque
|TTT MONEYCORP LIMITED
|Nom de la succursale
|TTT MONEYCORP LIMITED
|Adresse
|ZIG ZAG BUILDING
|Ville
|LONDON
|Pays
|Royaume-Uni
TTT MONEYCORP LIMITED détails du code
Des codes SWIFT corrects sont essentiels pour éviter tout problème ou retard dans vos transferts. Avant d’utiliser le code SWIFT, assurez-vous de :
Vérifiez la banque : Vérifiez que le nom de la banque correspond à celui du destinataire.
Vérifiez le nom de l’agence : Si vous utilisez un code SWIFT spécifique à une branche, assurez-vous que cette branche correspond à celle du destinataire.
Confirmez le pays : Les banques ont des établissements partout dans le monde. Vérifiez que le code SWIFT correspond au pays de la banque de destination.
Choisissez Xe lorsque vous envoyez de l’argent à TTT MONEYCORP LIMITED
Meilleurs tarifs
Comparez-nous à votre banque et découvrez vos économies. Nos taux surpassent souvent ceux des grandes banques, maximisant ainsi la valeur de votre transfert.
Frais plus bas
Nous vous montrons tous les frais à l’avance avant que vous ne confirmiez votre transfert, afin que vous sachiez exactement ce que vous payez. Nos frais plus bas signifient plus d’économies pour vous.
Transferts plus rapides
La majorité des transferts sont effectués le jour même. Nous comprenons que, lorsqu’il s’agit de votre argent, le timing compte.
Xe 24h/5 pour un support expert mondial en transfert
Vous avez besoin d’aide pour votre transfert d’argent international SWIFT ? Nous sommes là pour vous aider — contactez-nous dès aujourd’hui pour un accompagnement personnalisé !
Des millions de personnes à travers le monde font confiance à Xe
Prêt à envoyer de l’argent à TTT MONEYCORP LIMITED?
Xe facilite l’envoi d’argent à TTT MONEYCORP LIMITED et à des milliers d’autres banques à travers le monde. Avec la prise en charge de plus de 130 devises et des transferts vers 190 pays, vous pouvez envoyer de l’argent en toute confiance.
Questions fréquemment posées sur TTTMGB2LFRX
Un code SWIFT est un identifiant unique utilisé pour reconnaître les banques et institutions financières du monde entier lors des transferts d’argent internationaux. SWIFT signifie Société pour la télécommunication financière interbancaire mondiale. Ces codes permettent de garantir que les paiements sont acheminés vers la bonne banque et le bon pays. Un code SWIFT typique fait soit 8 soit 11 caractères et inclut des informations sur la banque, le pays, l’emplacement, et parfois une agence spécifique.
Pas toujours. Certaines banques utilisent un seul code SWIFT (généralement le code du siège se terminant par XXX) pour toutes les agences. D’autres attribuent des codes SWIFT uniques à des branches individuelles, souvent avec des trois derniers caractères spécifiques. Si le destinataire fournit un code spécifique à chaque agence, il est préférable de l’utiliser — cela peut accélérer le traitement ou garantir que le paiement arrive plus rapidement au bon endroit.
Vous devriez utiliser TTTMGB2LFRX lors de l’envoi ou de la réception de virements internationaux vers TTT MONEYCORP LIMITED ville et adresse mentionnées ci-dessus. Il identifie la banque et la succursale du destinataire, notamment lors de l’envoi de fonds à travers les frontières via le réseau SWIFT. Certains pays et types de paiement peuvent ne pas nécessiter de code SWIFT, donc vérifiez toujours auprès de votre destinataire ou de votre banque avant de lancer le transfert.
Le code SWIFT/ BICTTTMGB2LFRX sert à TTT MONEYCORP LIMITED les transferts internationaux. Voici un aperçu de ce que signifie chaque partie du code :
TTTM – C’est le code bancaire, représentant TTT MONEYCORP LIMITED
GB – Voici le code pays, indiquant que la banque est située à Royaume-Uni
2L – Voici le code localisation, indiquant le siègesocial de la banque
FRX – Il s’agit du code de la succursale, et lorsqu’il apparaît sous la forme « XXX », il fait référence au bureau principal ou à la branche principale
Oui, TTT MONEYCORP LIMITED peut exploiter plusieurs succursales. Chaque agence peut desservir différentes régions, offrir des services variés et—en ce qui concerne les virements bancaires internationaux—certaines peuvent même utiliser des codes SWIFT distincts. Il est important d’identifier la succursale spécifique où votre compte est détenu lors de la fourniture des instructions de paiement.
Si vous utilisez le mauvais code SWIFT, votre paiement peut être retardé, mal acheminé, voire rejeté par la banque réceptrice. Dans certains cas, les fonds peuvent être retournés à l’expéditeur, et des frais supplémentaires peuvent s’appliquer. Assurez-vous toujours que le code SWIFT correspond soit à votre succursale, soit au code officiel du siège social. Si vous n’êtes pas sûr, contactez- TTT MONEYCORP LIMITED avant que le transfert ne soit effectué.
Démenti
Les codes SWIFT, noms bancaires, adresses et autres informations connexes fournis sur cette page sont fournis à titre d’information générale uniquement. Bien que nous nous efforçions d’assurer l’exactitude, Xe ne garantit pas que les informations soient complètes, actuelles ou sans erreurs. Les détails peuvent changer sans préavis et ne pas refléter les dernières données disponibles auprès des institutions financières respectives.
Xe ne fait aucune déclaration concernant la qualité légale, le statut réglementaire ou l’intégrité opérationnelle d’une banque, institution financière ou intermédiaire listé. Nous n’approuvons ni ne vérifions la légitimité d’aucune entité concernée, ni n’assumons aucune responsabilité quant à votre utilisation des informations fournies.
Toute transaction financière ou décision prise sur la base de ces informations est prise à vos risques et périls. Xe ne sera pas responsable de toute perte, retard ou dommage résultant de la confiance dans ces données, ni des relations avec des tiers dont les informations sont affichées sur ce site.
Nous vous recommandons de vérifier de manière indépendante tous les détails auprès de l’institution financière concernée avant d’entamer toute transaction.
Cette clause de non-responsabilité est fournie uniquement en anglais et n’a pas été traduite. Bien que le reste de cette page puisse apparaître dans la langue que vous avez choisie, la clause de non-responsabilité légale reste en anglais afin de préserver son exactitude et son intention.