Vous devriez utiliser BACPFRPPOTC lors de l’envoi ou de la réception de virements internationaux vers BANQUE CENTRALE DE COMPENSATION - LCH.CLEARNET SA ville et adresse mentionnées ci-dessus. Il identifie la banque et la succursale du destinataire, notamment lors de l’envoi de fonds à travers les frontières via le réseau SWIFT. Certains pays et types de paiement peuvent ne pas nécessiter de code SWIFT, donc vérifiez toujours auprès de votre destinataire ou de votre banque avant de lancer le transfert.