Convertir 1 Dollar zimbabwéen en Cordoba nicaraguayen - Dollar zimbabwéen en Cordoba nicaraguayen
Xe Convertisseur de devises
1,00 Dollar zimbabwéen =
0,00054968832 Cordoba nicaraguayen
1 NIO = 1 819,21 ZWL
Looking to make large transfers?
We can beat competitor rates
Nous utilisons le taux moyen du marché pour notre convertisseur. Ceci est fourni à titre informatif uniquement. Vous ne recevrez pas ce taux lors de l'envoi d'argent. Connectez-vous pour voir les taux d'envoi
Graphique : ZWL vers NIO
Graphique ZWL vers NIO
1 ZWL = 0 NIO
|Statistique
|30 derniers jours
|30 derniers jours
|90 derniers jours
|Taux max.
|0,0000
|0,0000
|0,0000
|Taux min.
|0,0000
|0,0000
|0,0000
|Taux moyen
|0,0000
|0,0000
|0,0000
|Volatilité
|0,00 %
|0,00 %
|0,00 %
Informations sur les devises
En savoir plus sur les paires de devises les plus populaires
Gérez vos devises en déplacement avec l'application Xe
Outils de gestion des devises Xe
Informations sur les devises, indicateurs avancés, flux d'actualités en direct et tableaux de bord personnalisables
Transferts internationaux
Alertes de taux
Historique des taux de change
Calculateur IBAN
Mises à jour des devises par e-mail
API de données sur les devises de Xe
Fournir des taux de change de qualité commerciale à plus de 300 entreprises dans le monde entier
La source la plus fiable au monde en matière de données sur les devises
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from
{
"from": USD,
"to": {
"CAD": 1.260046,
"CHF": 0.933058,
"EUR": 0.806942,
"GBP": 0.719154,
[170 world currencies]
}
}
Des millions de personnes à travers le monde font confiance à Xe
Xe pour les entreprises
Les paiements commerciaux mondiaux simplifiés.
Que vous ayez besoin d'effectuer des paiements transfrontaliers ou de solutions de gestion des risques de change, nous avons ce qu'il vous faut. Planifiez des virements internationaux dans 130 devises et plus de 190 pays.
Destinations d'envoi d'argent
Connecter le monde
Envoyez de l'argent au Émirats arabes unis
Envoyez de l'argent au Albanie
Envoyez de l'argent au Arménie
Envoyez de l'argent au Argentine
Envoyez de l'argent au Australie
Envoyez de l'argent au Azerbaïdjan
Envoyez de l'argent au Bosnie-Herzégovine
Envoyez de l'argent au Belgique
Envoyez de l'argent au Barbade
Envoyez de l'argent au Bangladesh
Envoyez de l'argent au Bulgarie
Envoyez de l'argent au Bahreïn