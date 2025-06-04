Graphiques de change Xe : ZWL vers BRL

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Graphique ZWL vers BRL

Dollar zimbabwéen vers Réal brésilien

1 ZWL = 0 BRL

6 sept. 2025, 10:08 UTC - 6 sept. 2025, 10:08 UTC
ZWL/BRL fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Informations sur les devises

zwl

ZWL - Dollar zimbabwéen

D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar zimbabwéen le plus populaire est le taux ZWL vers USD. La devise Dollar zimbabwéen est représentée par l'abréviation ZWL. Le symbole de cette devise est $.

brl

BRL - Réal brésilien

D'après notre classement des devises, le taux de change Réal brésilien le plus populaire est le taux BRL vers USD. La devise Brazilian Reais est représentée par l'abréviation BRL. Le symbole de cette devise est R$.

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,17239
GBP / EUR1,15185
USD / JPY147,407
GBP / USD1,35042
USD / CHF0,797267
USD / CAD1,38391
EUR / JPY172,819
AUD / USD0,655950

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

