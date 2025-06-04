Graphiques de change Xe : ZWG vers VAL
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique ZWG vers VAL
Dollar zimbabwéen vers Lire Vatican
1 ZWG = 0 VAL
6 sept. 2025, 10:03 UTC - 6 sept. 2025, 10:03 UTC
ZWG/VAL fermer: 0 faible: 0 haut: 0
Combinaisons populaires Dollar américain (USD)
Informations sur les devises
ZWG - Dollar zimbabwéen
D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar zimbabwéen le plus populaire est le taux ZWG vers USD. La devise Dollar zimbabwéen est représentée par l'abréviation ZWG.More Dollar zimbabwéen info
VAL - Lire Vatican
D'après notre classement des devises, le taux de change Lire Vatican le plus populaire est le taux VAL vers USD. La devise Lire Vatican est représentée par l'abréviation VAL.
Taux de change en direct
|Devise
|Taux
|Changement
|EUR / USD
|1,17253
|▲
|GBP / EUR
|1,15113
|▼
|USD / JPY
|147,409
|▼
|GBP / USD
|1,34974
|▲
|USD / CHF
|0,797154
|▼
|USD / CAD
|1,38393
|▲
|EUR / JPY
|172,842
|▼
|AUD / USD
|0,656041
|▲
