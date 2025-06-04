Graphiques de change Xe : ZWD vers VUV
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique ZWD vers VUV
Dollar zimbabwéen vers Vatu de Vanuatu
1 ZWD = 0 VUV
6 sept. 2025, 09:41 UTC - 6 sept. 2025, 09:41 UTC
ZWD/VUV fermer: 0 faible: 0 haut: 0
Combinaisons populaires Dollar américain (USD)
Informations sur les devises
ZWD - Dollar zimbabwéen
D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar zimbabwéen le plus populaire est le taux ZWD vers USD. La devise Dollar zimbabwéen est représentée par l'abréviation ZWD. Le symbole de cette devise est Z$.More Dollar zimbabwéen info
VUV - Vatu de Vanuatu
D'après notre classement des devises, le taux de change Vatu de Vanuatu le plus populaire est le taux VUV vers USD. La devise Vatu de Vanuatu est représentée par l'abréviation VUV. Le symbole de cette devise est VT.More Vatu de Vanuatu info
Taux de change en direct
|Devise
|Taux
|Changement
|EUR / USD
|1,17251
|▲
|GBP / EUR
|1,15185
|▼
|USD / JPY
|147,408
|▼
|GBP / USD
|1,35055
|▲
|USD / CHF
|0,797201
|▼
|USD / CAD
|1,38401
|▲
|EUR / JPY
|172,837
|▼
|AUD / USD
|0,656019
|▲
