Graphiques de change Xe : XLM vers NGN

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnvoyerGraphiquesAlertes
Nous utilisons des taux de marché moyens
Nous utilisons des taux de marché moyens
Achetez des cryptos sur Kraken

Graphique XLM vers NGN

Stellar Lumen vers Naira nigérian

1 XLM = 0 NGN

6 sept. 2025, 00:24 UTC - 6 sept. 2025, 00:24 UTC
XLM/NGN fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Combinaisons populaires Dollar américain (USD)

Informations sur les devises

xlm

XLM - Stellar Lumen

D'après notre classement des devises, le taux de change Stellar Lumen le plus populaire est le taux XLM vers USD. La devise Stellar Lumens est représentée par l'abréviation XLM.

More Stellar Lumen info
ngn

NGN - Naira nigérian

D'après notre classement des devises, le taux de change Naira nigérian le plus populaire est le taux NGN vers USD. La devise Naira nigérian est représentée par l'abréviation NGN. Le symbole de cette devise est ₦.

More Naira nigérian info

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,17151
GBP / EUR1,15304
USD / JPY147,403
GBP / USD1,35080
USD / CHF0,798190
USD / CAD1,38350
EUR / JPY172,684
AUD / USD0,656147

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API XE Currency Data

Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le monde

En savoir plus

L'outil monétaire le plus populaire au monde

Transferts d'argent internationaux avec Xe

Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.

Envoyer de l’argent

Graphiques de change Xe

En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.

Voir les graphiques

Alertes de taux Xe

Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.

Créer une alerte
Xe App on iPhone

Téléchargez l'application Xe

Idéale pour consulter les taux du moment, transférer de l'argent de manière sécurisée, configurer des alertes, recevoir des notifications et bien plus encore !

Scannez le code

app store svggoogle play svg

Plus de 113 millions de téléchargements dans le monde