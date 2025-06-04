Graphiques de change Xe : XEU vers MTL

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Nous utilisons des taux de marché moyens
Graphique XEU vers MTL

Unité de compte européenne vers Lire maltaise

1 XEU = 0 MTL

5 sept. 2025, 18:45 UTC - 5 sept. 2025, 18:45 UTC
XEU/MTL fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Combinaisons populaires Dollar américain (USD)

Informations sur les devises

XEU - Unité de compte européenne

D'après notre classement des devises, le taux de change Unité de compte européenne le plus populaire est le taux XEU vers USD. La devise Unités de compte européennes est représentée par l'abréviation XEU.

MTL - Lire maltaise

D'après notre classement des devises, le taux de change Lire maltaise le plus populaire est le taux MTL vers USD. La devise Lire maltaise est représentée par l'abréviation MTL.

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,17155
GBP / EUR1,15253
USD / JPY147,458
GBP / USD1,35024
USD / CHF0,798538
USD / CAD1,38495
EUR / JPY172,754
AUD / USD0,655100

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

