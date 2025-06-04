Graphiques de change Xe : XEU vers MKD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnvoyerGraphiquesAlertes
Nous utilisons des taux de marché moyens
Nous utilisons des taux de marché moyens
Voir le devis du transfert

Graphique XEU vers MKD

Unité de compte européenne vers Denar macédonien

1 XEU = 0 MKD

5 sept. 2025, 18:44 UTC - 5 sept. 2025, 18:44 UTC
XEU/MKD fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Combinaisons populaires Dollar américain (USD)

Informations sur les devises

XEU - Unité de compte européenne

D'après notre classement des devises, le taux de change Unité de compte européenne le plus populaire est le taux XEU vers USD. La devise Unités de compte européennes est représentée par l'abréviation XEU.

mkd

MKD - Denar macédonien

D'après notre classement des devises, le taux de change Denar macédonien le plus populaire est le taux MKD vers USD. La devise Denar macédonien est représentée par l'abréviation MKD. Le symbole de cette devise est ден.

More Denar macédonien info

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,17158
GBP / EUR1,15246
USD / JPY147,456
GBP / USD1,35019
USD / CHF0,798558
USD / CAD1,38494
EUR / JPY172,756
AUD / USD0,655091

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API XE Currency Data

Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le monde

En savoir plus

L'outil monétaire le plus populaire au monde

Transferts d'argent internationaux avec Xe

Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.

Envoyer de l’argent

Graphiques de change Xe

En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.

Voir les graphiques

Alertes de taux Xe

Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.

Créer une alerte
Xe App on iPhone

Téléchargez l'application Xe

Idéale pour consulter les taux du moment, transférer de l'argent de manière sécurisée, configurer des alertes, recevoir des notifications et bien plus encore !

Scannez le code

app store svggoogle play svg

Plus de 113 millions de téléchargements dans le monde