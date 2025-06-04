Graphiques de change Xe : TVD vers LUF

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Nous utilisons des taux de marché moyens
Graphique TVD vers LUF

Dollar des Tuvalu vers Franc luxembourgeois

1 TVD = 0 LUF

5 sept. 2025, 09:29 UTC - 5 sept. 2025, 09:29 UTC
TVD/LUF fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Informations sur les devises

tvd

TVD - Dollar des Tuvalu

D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar des Tuvalu le plus populaire est le taux TVD vers USD. La devise Dollar des Tuvalu est représentée par l'abréviation TVD. Le symbole de cette devise est $.

LUF - Franc luxembourgeois

D'après notre classement des devises, le taux de change Franc luxembourgeois le plus populaire est le taux LUF vers USD. La devise Franc luxembourgeois est représentée par l'abréviation LUF.

