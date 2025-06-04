Graphiques de change Xe : TTD vers MZM

Graphique TTD vers MZM

Dollar de Trinidad vers Metical mozambicain

1 TTD = 0 MZM

5 sept. 2025, 06:11 UTC - 5 sept. 2025, 06:11 UTC
TTD/MZM fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Informations sur les devises

ttd

TTD - Dollar de Trinidad

D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar de Trinidad le plus populaire est le taux TTD vers USD. La devise Dollar de Trinidad est représentée par l'abréviation TTD. Le symbole de cette devise est TT$.

MZM - Metical mozambicain

D'après notre classement des devises, le taux de change Metical mozambicain le plus populaire est le taux MZM vers USD. La devise Metical mozambicain est représentée par l'abréviation MZM.

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,16749
GBP / EUR1,15334
USD / JPY148,189
GBP / USD1,34651
USD / CHF0,804216
USD / CAD1,38037
EUR / JPY173,008
AUD / USD0,653688

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

