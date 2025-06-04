Graphiques de change Xe : TTD vers MUR
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique TTD vers MUR
Dollar de Trinidad vers Roupie mauricienne
1 TTD = 0 MUR
5 sept. 2025, 06:11 UTC - 5 sept. 2025, 06:11 UTC
TTD/MUR fermer: 0 faible: 0 haut: 0
Informations sur les devises
TTD - Dollar de Trinidad
D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar de Trinidad le plus populaire est le taux TTD vers USD. La devise Dollar de Trinidad est représentée par l'abréviation TTD. Le symbole de cette devise est TT$.More Dollar de Trinidad info
MUR - Roupie mauricienne
D'après notre classement des devises, le taux de change Roupie mauricienne le plus populaire est le taux MUR vers USD. La devise Roupie mauricienne est représentée par l'abréviation MUR. Le symbole de cette devise est ₨.More Roupie mauricienne info
Taux de change en direct
|Devise
|Taux
|Changement
|EUR / USD
|1,16749
|▲
|GBP / EUR
|1,15334
|▲
|USD / JPY
|148,189
|▲
|GBP / USD
|1,34651
|▲
|USD / CHF
|0,804216
|▲
|USD / CAD
|1,38037
|▲
|EUR / JPY
|173,008
|▲
|AUD / USD
|0,653688
|▼
