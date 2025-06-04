Graphiques de change Xe : TTD vers LVL

Graphique TTD vers LVL

Dollar de Trinidad vers Lat letton

1 TTD = 0 LVL

5 sept. 2025, 06:09 UTC - 5 sept. 2025, 06:09 UTC
TTD/LVL fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Informations sur les devises

ttd

TTD - Dollar de Trinidad

D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar de Trinidad le plus populaire est le taux TTD vers USD. La devise Dollar de Trinidad est représentée par l'abréviation TTD. Le symbole de cette devise est TT$.

lvl

LVL - Lat letton

D'après notre classement des devises, le taux de change Lat letton le plus populaire est le taux LVL vers USD. La devise Lat letton est représentée par l'abréviation LVL. Le symbole de cette devise est Ls.

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,16750
GBP / EUR1,15334
USD / JPY148,176
GBP / USD1,34652
USD / CHF0,804233
USD / CAD1,38030
EUR / JPY172,995
AUD / USD0,653825

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

