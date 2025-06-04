Graphiques de change Xe : SVC vers MGA

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnvoyerGraphiquesAlertes
Nous utilisons des taux de marché moyens
Nous utilisons des taux de marché moyens
Voir le devis du transfert

Graphique SVC vers MGA

Colon salvadorien vers Ariary malgache

1 SVC = 0 MGA

4 sept. 2025, 20:37 UTC - 4 sept. 2025, 20:37 UTC
SVC/MGA fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Combinaisons populaires Dollar américain (USD)

Informations sur les devises

svc

SVC - Colon salvadorien

D'après notre classement des devises, le taux de change Colon salvadorien le plus populaire est le taux SVC vers USD. La devise Colon salvadorien est représentée par l'abréviation SVC. Le symbole de cette devise est $.

More Colon salvadorien info
mga

MGA - Ariary malgache

D'après notre classement des devises, le taux de change Ariary malgache le plus populaire est le taux MGA vers USD. La devise Ariary malgache est représentée par l'abréviation MGA. Le symbole de cette devise est Ar.

More Ariary malgache info

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,16516
GBP / EUR1,15315
USD / JPY148,513
GBP / USD1,34360
USD / CHF0,805690
USD / CAD1,38244
EUR / JPY173,041
AUD / USD0,651698

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API XE Currency Data

Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le monde

En savoir plus

L'outil monétaire le plus populaire au monde

Transferts d'argent internationaux avec Xe

Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.

Envoyer de l’argent

Graphiques de change Xe

En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.

Voir les graphiques

Alertes de taux Xe

Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.

Créer une alerte
Xe App on iPhone

Téléchargez l'application Xe

Idéale pour consulter les taux du moment, transférer de l'argent de manière sécurisée, configurer des alertes, recevoir des notifications et bien plus encore !

Scannez le code

app store svggoogle play svg

Plus de 113 millions de téléchargements dans le monde