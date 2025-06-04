Graphiques de change Xe : SVC vers KYD
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique SVC vers KYD
Colon salvadorien vers Dollar des îles Caïmans
1 SVC = 0 KYD
4 sept. 2025, 20:35 UTC - 4 sept. 2025, 20:35 UTC
SVC/KYD fermer: 0 faible: 0 haut: 0
Combinaisons populaires Dollar américain (USD)
Informations sur les devises
SVC - Colon salvadorien
D'après notre classement des devises, le taux de change Colon salvadorien le plus populaire est le taux SVC vers USD. La devise Colon salvadorien est représentée par l'abréviation SVC. Le symbole de cette devise est $.More Colon salvadorien info
KYD - Dollar des îles Caïmans
D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar des îles Caïmans le plus populaire est le taux KYD vers USD. La devise Dollar des îles Caïmans est représentée par l'abréviation KYD. Le symbole de cette devise est $.More Dollar des îles Caïmans info
Taux de change en direct
|Devise
|Taux
|Changement
|EUR / USD
|1,16516
|▲
|GBP / EUR
|1,15314
|▲
|USD / JPY
|148,510
|▼
|GBP / USD
|1,34359
|▲
|USD / CHF
|0,805664
|▲
|USD / CAD
|1,38242
|▲
|EUR / JPY
|173,039
|▲
|AUD / USD
|0,651709
|▼
API XE Currency Data
Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le mondeEn savoir plus
L'outil monétaire le plus populaire au monde
Transferts d'argent internationaux avec Xe
Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.
Graphiques de change Xe
En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.
Alertes de taux Xe
Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.