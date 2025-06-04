Graphiques de change Xe : SVC vers GYD
Graphique SVC vers GYD
Colon salvadorien vers Dollar guyanais
1 SVC = 0 GYD
4 sept. 2025, 18:44 UTC - 4 sept. 2025, 18:44 UTC
SVC/GYD fermer: 0 faible: 0 haut: 0
Informations sur les devises
SVC - Colon salvadorien
D'après notre classement des devises, le taux de change Colon salvadorien le plus populaire est le taux SVC vers USD. La devise Colon salvadorien est représentée par l'abréviation SVC. Le symbole de cette devise est $.More Colon salvadorien info
GYD - Dollar guyanais
D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar guyanais le plus populaire est le taux GYD vers USD. La devise Dollar guyanais est représentée par l'abréviation GYD. Le symbole de cette devise est $.More Dollar guyanais info
Taux de change en direct
|Devise
|Taux
|Changement
|EUR / USD
|1,16456
|▲
|GBP / EUR
|1,15306
|▲
|USD / JPY
|148,580
|▲
|GBP / USD
|1,34281
|▲
|USD / CHF
|0,806236
|▲
|USD / CAD
|1,38271
|▲
|EUR / JPY
|173,030
|▲
|AUD / USD
|0,651463
|▼
L'outil monétaire le plus populaire au monde
