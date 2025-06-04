Graphiques de change Xe : SHP vers BTC

Graphique SHP vers BTC

Livre de Sainte-Hélène vers Bitcoin

1 SHP = 0 BTC

4 sept. 2025, 06:34 UTC - 4 sept. 2025, 06:34 UTC
SHP/BTC fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Combinaisons populaires Dollar américain (USD)

Informations sur les devises

shp

SHP - Livre de Sainte-Hélène

D'après notre classement des devises, le taux de change Livre de Sainte-Hélène le plus populaire est le taux SHP vers USD. La devise Livre de Sainte-Hélène est représentée par l'abréviation SHP. Le symbole de cette devise est £.

btc

BTC - Bitcoin

D'après notre classement des devises, le taux de change Bitcoin le plus populaire est le taux BTC vers USD. Il n'existe pas de code ISO officiel pour la devise Bitcoins, bien que BTC soit couramment utilisé. Le symbole de cette devise est ₿.

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,16561
GBP / EUR1,15238
USD / JPY148,194
GBP / USD1,34323
USD / CHF0,804804
USD / CAD1,38106
EUR / JPY172,737
AUD / USD0,652496

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

