Graphiques de change Xe : SGD vers TND
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique SGD vers TND
Dollar de Singapour vers Dinar tunisien
1 SGD = 0 TND
4 sept. 2025, 03:58 UTC - 4 sept. 2025, 03:58 UTC
SGD/TND fermer: 0 faible: 0 haut: 0
Combinaisons populaires Dollar américain (USD)
Informations sur les devises
SGD - Dollar de Singapour
D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar de Singapour le plus populaire est le taux SGD vers USD. La devise Dollar de Singapour est représentée par l'abréviation SGD. Le symbole de cette devise est S$.More Dollar de Singapour info
TND - Dinar tunisien
D'après notre classement des devises, le taux de change Dinar tunisien le plus populaire est le taux TND vers USD. La devise Dinar tunisien est représentée par l'abréviation TND. Le symbole de cette devise est د.ت.More Dinar tunisien info
Taux de change en direct
|Devise
|Taux
|Changement
|EUR / USD
|1,16525
|▲
|GBP / EUR
|1,15229
|▲
|USD / JPY
|148,255
|▼
|GBP / USD
|1,34270
|▲
|USD / CHF
|0,804468
|▼
|USD / CAD
|1,38063
|▲
|EUR / JPY
|172,755
|▼
|AUD / USD
|0,653226
|▲
API XE Currency Data
Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le mondeEn savoir plus
L'outil monétaire le plus populaire au monde
Transferts d'argent internationaux avec Xe
Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.
Graphiques de change Xe
En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.
Alertes de taux Xe
Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.