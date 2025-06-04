Graphiques de change Xe : SGD vers SDG

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnvoyerGraphiquesAlertes
Nous utilisons des taux de marché moyens
Nous utilisons des taux de marché moyens
Voir le devis du transfert

Graphique SGD vers SDG

Dollar de Singapour vers Livre soudanaise

1 SGD = 0 SDG

4 sept. 2025, 02:42 UTC - 4 sept. 2025, 02:42 UTC
SGD/SDG fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Combinaisons populaires Dollar américain (USD)

Informations sur les devises

sgd

SGD - Dollar de Singapour

D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar de Singapour le plus populaire est le taux SGD vers USD. La devise Dollar de Singapour est représentée par l'abréviation SGD. Le symbole de cette devise est S$.

More Dollar de Singapour info
sdg

SDG - Livre soudanaise

D'après notre classement des devises, le taux de change Livre soudanaise le plus populaire est le taux SDG vers USD. La devise Livre soudanaise est représentée par l'abréviation SDG. Le symbole de cette devise est ج.س..

More Livre soudanaise info

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,16550
GBP / EUR1,15259
USD / JPY148,146
GBP / USD1,34334
USD / CHF0,804282
USD / CAD1,38044
EUR / JPY172,664
AUD / USD0,653702

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API XE Currency Data

Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le monde

En savoir plus

L'outil monétaire le plus populaire au monde

Transferts d'argent internationaux avec Xe

Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.

Envoyer de l’argent

Graphiques de change Xe

En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.

Voir les graphiques

Alertes de taux Xe

Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.

Créer une alerte
Xe App on iPhone

Téléchargez l'application Xe

Idéale pour consulter les taux du moment, transférer de l'argent de manière sécurisée, configurer des alertes, recevoir des notifications et bien plus encore !

Scannez le code

app store svggoogle play svg

Plus de 113 millions de téléchargements dans le monde