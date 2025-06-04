Graphiques de change Xe : SGD vers KZT
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique SGD vers KZT
Dollar de Singapour vers Tenge kazakh
1 SGD = 0 KZT
4 sept. 2025, 00:00 UTC - 4 sept. 2025, 00:00 UTC
SGD/KZT fermer: 0 faible: 0 haut: 0
Combinaisons populaires Dollar américain (USD)
Informations sur les devises
SGD - Dollar de Singapour
D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar de Singapour le plus populaire est le taux SGD vers USD. La devise Dollar de Singapour est représentée par l'abréviation SGD. Le symbole de cette devise est S$.More Dollar de Singapour info
KZT - Tenge kazakh
D'après notre classement des devises, le taux de change Tenge kazakh le plus populaire est le taux KZT vers USD. La devise Tenge kazakh est représentée par l'abréviation KZT. Le symbole de cette devise est ₸.More Tenge kazakh info
Taux de change en direct
|Devise
|Taux
|Changement
|EUR / USD
|1,16608
|▲
|GBP / EUR
|1,15266
|▲
|USD / JPY
|147,971
|▼
|GBP / USD
|1,34410
|▲
|USD / CHF
|0,803882
|▼
|USD / CAD
|1,37934
|▲
|EUR / JPY
|172,547
|▼
|AUD / USD
|0,654449
|▲
API XE Currency Data
Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le mondeEn savoir plus
L'outil monétaire le plus populaire au monde
Transferts d'argent internationaux avec Xe
Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.
Graphiques de change Xe
En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.
Alertes de taux Xe
Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.