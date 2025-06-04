Graphiques de change Xe : SGD vers GRD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Nous utilisons des taux de marché moyens
Graphique SGD vers GRD

Dollar de Singapour vers Drachme grecque

1 SGD = 0 GRD

3 sept. 2025, 23:56 UTC - 3 sept. 2025, 23:56 UTC
SGD/GRD fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Combinaisons populaires Dollar américain (USD)

Informations sur les devises

sgd

SGD - Dollar de Singapour

D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar de Singapour le plus populaire est le taux SGD vers USD. La devise Dollar de Singapour est représentée par l'abréviation SGD. Le symbole de cette devise est S$.

More Dollar de Singapour info

GRD - Drachme grecque

D'après notre classement des devises, le taux de change Drachme grecque le plus populaire est le taux GRD vers USD. La devise Drachme grecque est représentée par l'abréviation GRD.

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,16596
GBP / EUR1,15275
USD / JPY147,995
GBP / USD1,34407
USD / CHF0,803960
USD / CAD1,37933
EUR / JPY172,557
AUD / USD0,654307

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

