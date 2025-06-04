Graphiques de change Xe : MUR vers TND
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique MUR vers TND
Roupie mauricienne vers Dinar tunisien
1 MUR = 0 TND
14 août 2025, 11:30 UTC - 14 août 2025, 11:30 UTC
MUR/TND fermer: 0 faible: 0 haut: 0
Informations sur les devises
MUR - Roupie mauricienne
D'après notre classement des devises, le taux de change Roupie mauricienne le plus populaire est le taux MUR vers USD. La devise Roupie mauricienne est représentée par l'abréviation MUR. Le symbole de cette devise est ₨.More Roupie mauricienne info
TND - Dinar tunisien
D'après notre classement des devises, le taux de change Dinar tunisien le plus populaire est le taux TND vers USD. La devise Dinar tunisien est représentée par l'abréviation TND. Le symbole de cette devise est د.ت.More Dinar tunisien info
Taux de change en direct
|Devise
|Taux
|Changement
|EUR / USD
|1,16848
|▲
|GBP / EUR
|1,16201
|▲
|USD / JPY
|146,561
|▼
|GBP / USD
|1,35780
|▲
|USD / CHF
|0,805941
|▼
|USD / CAD
|1,37829
|▲
|EUR / JPY
|171,255
|▼
|AUD / USD
|0,652423
|▼
