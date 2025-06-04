Graphiques de change Xe : MDL vers KPW

Graphique MDL vers KPW

Leu moldave vers Won nord-coréen

1 MDL = 0 KPW

3 sept. 2025, 01:06 UTC - 3 sept. 2025, 01:06 UTC
MDL/KPW fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Informations sur les devises

mdl

MDL - Leu moldave

D'après notre classement des devises, le taux de change Leu moldave le plus populaire est le taux MDL vers USD. La devise Leu moldave est représentée par l'abréviation MDL. Le symbole de cette devise est lei.

kpw

KPW - Won nord-coréen

D'après notre classement des devises, le taux de change Won nord-coréen le plus populaire est le taux KPW vers USD. La devise Won nord-coréen est représentée par l'abréviation KPW. Le symbole de cette devise est ₩.

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,16320
GBP / EUR1,14976
USD / JPY148,786
GBP / USD1,33740
USD / CHF0,805594
USD / CAD1,37889
EUR / JPY173,068
AUD / USD0,651674

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

