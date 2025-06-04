Graphiques de change Xe : MDL vers AZM
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique MDL vers AZM
Leu moldave vers Manat azerbaïdjanais
1 MDL = 0 AZM
3 sept. 2025, 00:58 UTC - 3 sept. 2025, 00:58 UTC
MDL/AZM fermer: 0 faible: 0 haut: 0
Informations sur les devises
MDL - Leu moldave
D'après notre classement des devises, le taux de change Leu moldave le plus populaire est le taux MDL vers USD. La devise Leu moldave est représentée par l'abréviation MDL. Le symbole de cette devise est lei.More Leu moldave info
AZM - Manat azerbaïdjanais
D'après notre classement des devises, le taux de change Manat azerbaïdjanais le plus populaire est le taux AZM vers USD. La devise Manat azerbaïdjanais est représentée par l'abréviation AZM.
Taux de change en direct
|Devise
|Taux
|Changement
|EUR / USD
|1,16341
|▼
|GBP / EUR
|1,14962
|▼
|USD / JPY
|148,742
|▲
|GBP / USD
|1,33747
|▼
|USD / CHF
|0,805539
|▲
|USD / CAD
|1,37910
|▲
|EUR / JPY
|173,047
|▲
|AUD / USD
|0,651410
|▼
