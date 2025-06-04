Graphiques de change Xe : MAD vers LUF

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Nous utilisons des taux de marché moyens
Graphique MAD vers LUF

Dirham marocain vers Franc luxembourgeois

1 MAD = 0 LUF

2 sept. 2025, 22:46 UTC - 2 sept. 2025, 22:46 UTC
MAD/LUF fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Combinaisons populaires Dollar américain (USD)

Informations sur les devises

mad

MAD - Dirham marocain

D'après notre classement des devises, le taux de change Dirham marocain le plus populaire est le taux MAD vers USD. La devise Dirham marocain est représentée par l'abréviation MAD. Le symbole de cette devise est MAD.

More Dirham marocain info

LUF - Franc luxembourgeois

D'après notre classement des devises, le taux de change Franc luxembourgeois le plus populaire est le taux LUF vers USD. La devise Franc luxembourgeois est représentée par l'abréviation LUF.

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,16408
GBP / EUR1,15056
USD / JPY148,403
GBP / USD1,33934
USD / CHF0,804782
USD / CAD1,37827
EUR / JPY172,752
AUD / USD0,652052

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

