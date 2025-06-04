Graphiques de change Xe : LAK vers ZWL

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnvoyerGraphiquesAlertes
Nous utilisons des taux de marché moyens
Nous utilisons des taux de marché moyens
Voir le devis du transfert

Graphique LAK vers ZWL

Lao Kip vers Dollar zimbabwéen

1 LAK = 0 ZWL

2 sept. 2025, 07:20 UTC - 2 sept. 2025, 07:20 UTC
LAK/ZWL fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Combinaisons populaires Dollar américain (USD)

Informations sur les devises

lak

LAK - Lao Kip

D'après notre classement des devises, le taux de change Lao Kip le plus populaire est le taux LAK vers USD. La devise Lao Kip est représentée par l'abréviation LAK. Le symbole de cette devise est ₭.

More Lao Kip info
zwl

ZWL - Dollar zimbabwéen

D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar zimbabwéen le plus populaire est le taux ZWL vers USD. La devise Dollar zimbabwéen est représentée par l'abréviation ZWL. Le symbole de cette devise est $.

More Dollar zimbabwéen info

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,16878
GBP / EUR1,15313
USD / JPY148,194
GBP / USD1,34776
USD / CHF0,802179
USD / CAD1,37560
EUR / JPY173,207
AUD / USD0,653421

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API XE Currency Data

Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le monde

En savoir plus

L'outil monétaire le plus populaire au monde

Transferts d'argent internationaux avec Xe

Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.

Envoyer de l’argent

Graphiques de change Xe

En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.

Voir les graphiques

Alertes de taux Xe

Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.

Créer une alerte
Xe App on iPhone

Téléchargez l'application Xe

Idéale pour consulter les taux du moment, transférer de l'argent de manière sécurisée, configurer des alertes, recevoir des notifications et bien plus encore !

Scannez le code

app store svggoogle play svg

Plus de 113 millions de téléchargements dans le monde