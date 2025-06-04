Graphiques de change Xe : KES vers AWG

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Nous utilisons des taux de marché moyens
Graphique KES vers AWG

Shilling kényan vers Florin d'Aruba ou hollandais

1 KES = 0 AWG

2 sept. 2025, 02:25 UTC - 2 sept. 2025, 02:25 UTC
KES/AWG fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Combinaisons populaires Dollar américain (USD)

Informations sur les devises

kes

KES - Shilling kényan

D'après notre classement des devises, le taux de change Shilling kényan le plus populaire est le taux KES vers USD. La devise Shilling kényan est représentée par l'abréviation KES. Le symbole de cette devise est KSh.

awg

AWG - Florin d'Aruba ou hollandais

D'après notre classement des devises, le taux de change Florin d'Aruba ou hollandais le plus populaire est le taux AWG vers USD. La devise Florin d'Aruba ou hollandais est représentée par l'abréviation AWG. Le symbole de cette devise est ƒ.

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,16941
GBP / EUR1,15667
USD / JPY147,691
GBP / USD1,35262
USD / CHF0,801451
USD / CAD1,37545
EUR / JPY172,711
AUD / USD0,654330

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

