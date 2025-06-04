Graphiques de change Xe : KES vers ANG
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique KES vers ANG
Shilling kényan vers Florin néerlandais
1 KES = 0 ANG
2 sept. 2025, 02:25 UTC - 2 sept. 2025, 02:25 UTC
KES/ANG fermer: 0 faible: 0 haut: 0
Combinaisons populaires Dollar américain (USD)
Informations sur les devises
KES - Shilling kényan
D'après notre classement des devises, le taux de change Shilling kényan le plus populaire est le taux KES vers USD. La devise Shilling kényan est représentée par l'abréviation KES. Le symbole de cette devise est KSh.More Shilling kényan info
ANG - Florin néerlandais
D'après notre classement des devises, le taux de change Florin néerlandais le plus populaire est le taux ANG vers USD. La devise Florin néerlandais est représentée par l'abréviation ANG. Le symbole de cette devise est ƒ.More Florin néerlandais info
Taux de change en direct
|Devise
|Taux
|Changement
|EUR / USD
|1,16941
|▲
|GBP / EUR
|1,15667
|▲
|USD / JPY
|147,691
|▲
|GBP / USD
|1,35262
|▲
|USD / CHF
|0,801451
|▲
|USD / CAD
|1,37545
|▲
|EUR / JPY
|172,711
|▲
|AUD / USD
|0,654330
|▼
API XE Currency Data
Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le mondeEn savoir plus
L'outil monétaire le plus populaire au monde
Transferts d'argent internationaux avec Xe
Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.
Graphiques de change Xe
En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.
Alertes de taux Xe
Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.