Graphiques de change Xe : JPY vers DJF

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Graphique JPY vers DJF

Yen japonais vers Franc Djiboutien

1 JPY = 0 DJF

2 sept. 2025, 01:25 UTC - 2 sept. 2025, 01:25 UTC
JPY/DJF fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Informations sur les devises

jpy

JPY - Yen japonais

D'après notre classement des devises, le taux de change Yen japonais le plus populaire est le taux JPY vers USD. La devise Yen japonais est représentée par l'abréviation JPY. Le symbole de cette devise est ¥.

djf

DJF - Franc Djiboutien

D'après notre classement des devises, le taux de change Franc Djiboutien le plus populaire est le taux DJF vers USD. La devise Franc Djiboutien est représentée par l'abréviation DJF. Le symbole de cette devise est Fdj.

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,17041
GBP / EUR1,15680
USD / JPY147,295
GBP / USD1,35393
USD / CHF0,801259
USD / CAD1,37476
EUR / JPY172,395
AUD / USD0,655109

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

