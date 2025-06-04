Graphiques de change Xe : JOD vers NOK

Historical Currency Exchange Rates Chart

Nous utilisons des taux de marché moyens
Graphique JOD vers NOK

Dinar jordanien vers Couronne norvégienne

1 JOD = 0 NOK

1 sept. 2025, 23:27 UTC - 1 sept. 2025, 23:27 UTC
JOD/NOK fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Informations sur les devises

jod

JOD - Dinar jordanien

D'après notre classement des devises, le taux de change Dinar jordanien le plus populaire est le taux JOD vers USD. La devise Dinar jordanien est représentée par l'abréviation JOD. Le symbole de cette devise est JD.

nok

NOK - Couronne norvégienne

D'après notre classement des devises, le taux de change Couronne norvégienne le plus populaire est le taux NOK vers USD. La devise Couronne norvégienne est représentée par l'abréviation NOK. Le symbole de cette devise est kr.

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,17141
GBP / EUR1,15641
USD / JPY147,075
GBP / USD1,35464
USD / CHF0,800392
USD / CAD1,37506
EUR / JPY172,285
AUD / USD0,655603

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

