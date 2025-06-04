Graphiques de change Xe : IEP vers BYR

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnvoyerGraphiquesAlertes
Nous utilisons des taux de marché moyens
Nous utilisons des taux de marché moyens
Voir le devis du transfert

Graphique IEP vers BYR

Livre irlandaise vers Rouble biélorusse

1 IEP = 0 BYR

1 sept. 2025, 18:53 UTC - 1 sept. 2025, 18:53 UTC
IEP/BYR fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Combinaisons populaires Dollar américain (USD)

Informations sur les devises

IEP - Livre irlandaise

D'après notre classement des devises, le taux de change Livre irlandaise le plus populaire est le taux IEP vers USD. La devise Livre irlandaise est représentée par l'abréviation IEP.

byr

BYR - Rouble biélorusse

D'après notre classement des devises, le taux de change Rouble biélorusse le plus populaire est le taux BYR vers USD. La devise Rouble biélorusse est représentée par l'abréviation BYR. Le symbole de cette devise est Br.

More Rouble biélorusse info

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,17063
GBP / EUR1,15694
USD / JPY147,229
GBP / USD1,35436
USD / CHF0,801089
USD / CAD1,37533
EUR / JPY172,351
AUD / USD0,655228

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API XE Currency Data

Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le monde

En savoir plus

L'outil monétaire le plus populaire au monde

Transferts d'argent internationaux avec Xe

Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.

Envoyer de l’argent

Graphiques de change Xe

En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.

Voir les graphiques

Alertes de taux Xe

Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.

Créer une alerte
Xe App on iPhone

Téléchargez l'application Xe

Idéale pour consulter les taux du moment, transférer de l'argent de manière sécurisée, configurer des alertes, recevoir des notifications et bien plus encore !

Scannez le code

app store svggoogle play svg

Plus de 113 millions de téléchargements dans le monde