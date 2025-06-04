Graphiques de change Xe : IEP vers ATS
Graphique IEP vers ATS
Livre irlandaise vers Schilling autrichien
1 IEP = 0 ATS
1 sept. 2025, 18:50 UTC - 1 sept. 2025, 18:50 UTC
IEP/ATS fermer: 0 faible: 0 haut: 0
IEP - Livre irlandaise
D'après notre classement des devises, le taux de change Livre irlandaise le plus populaire est le taux IEP vers USD. La devise Livre irlandaise est représentée par l'abréviation IEP.
ATS - Schilling autrichien
D'après notre classement des devises, le taux de change Schilling autrichien le plus populaire est le taux ATS vers USD. La devise Schilling autrichien est représentée par l'abréviation ATS.
|Devise
|Taux
|Changement
|EUR / USD
|1,17064
|▲
|GBP / EUR
|1,15698
|▲
|USD / JPY
|147,228
|▲
|GBP / USD
|1,35440
|▲
|USD / CHF
|0,801067
|▲
|USD / CAD
|1,37532
|▲
|EUR / JPY
|172,351
|▲
|AUD / USD
|0,655245
|▲
