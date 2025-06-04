Graphiques de change Xe : IDR vers SRD
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique IDR vers SRD
Roupie indonésienne vers Dollar du Suriname
1 IDR = 0 SRD
1 sept. 2025, 18:35 UTC - 1 sept. 2025, 18:35 UTC
IDR/SRD fermer: 0 faible: 0 haut: 0
Combinaisons populaires Dollar américain (USD)
Informations sur les devises
IDR - Roupie indonésienne
D'après notre classement des devises, le taux de change Roupie indonésienne le plus populaire est le taux IDR vers USD. La devise Roupie indonésienne est représentée par l'abréviation IDR. Le symbole de cette devise est Rp.More Roupie indonésienne info
SRD - Dollar du Suriname
D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar du Suriname le plus populaire est le taux SRD vers USD. La devise Dollar du Suriname est représentée par l'abréviation SRD. Le symbole de cette devise est $.More Dollar du Suriname info
Taux de change en direct
|Devise
|Taux
|Changement
|EUR / USD
|1,17061
|▲
|GBP / EUR
|1,15690
|▲
|USD / JPY
|147,226
|▲
|GBP / USD
|1,35428
|▲
|USD / CHF
|0,801124
|▲
|USD / CAD
|1,37534
|▲
|EUR / JPY
|172,345
|▲
|AUD / USD
|0,655195
|▲
API XE Currency Data
Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le mondeEn savoir plus
L'outil monétaire le plus populaire au monde
Transferts d'argent internationaux avec Xe
Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.
Graphiques de change Xe
En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.
Alertes de taux Xe
Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.