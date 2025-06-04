Graphiques de change Xe : GMD vers BTC
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique GMD vers BTC
Dalasi gambien vers Bitcoin
1 GMD = 0 BTC
1 sept. 2025, 08:39 UTC - 1 sept. 2025, 08:39 UTC
GMD/BTC fermer: 0 faible: 0 haut: 0
Combinaisons populaires Dollar américain (USD)
Informations sur les devises
GMD - Dalasi gambien
D'après notre classement des devises, le taux de change Dalasi gambien le plus populaire est le taux GMD vers USD. La devise Dalasi gambien est représentée par l'abréviation GMD. Le symbole de cette devise est D.More Dalasi gambien info
BTC - Bitcoin
D'après notre classement des devises, le taux de change Bitcoin le plus populaire est le taux BTC vers USD. Il n'existe pas de code ISO officiel pour la devise Bitcoins, bien que BTC soit couramment utilisé. Le symbole de cette devise est ₿.More Bitcoin info
Taux de change en direct
|Devise
|Taux
|Changement
|EUR / USD
|1,17240
|▲
|GBP / EUR
|1,15402
|▼
|USD / JPY
|147,100
|▲
|GBP / USD
|1,35297
|▲
|USD / CHF
|0,799302
|▼
|USD / CAD
|1,37455
|▼
|EUR / JPY
|172,460
|▲
|AUD / USD
|0,655082
|▲
API XE Currency Data
Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le mondeEn savoir plus
L'outil monétaire le plus populaire au monde
Transferts d'argent internationaux avec Xe
Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.
Graphiques de change Xe
En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.
Alertes de taux Xe
Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.