Graphiques de change Xe : GIP vers XAU

Nous utilisons des taux de marché moyens
Graphique GIP vers XAU

Livre de Gibraltar vers Once d’or

1 GIP = 0 XAU

1 sept. 2025, 08:34 UTC - 1 sept. 2025, 08:34 UTC
GIP/XAU fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Informations sur les devises

gip

GIP - Livre de Gibraltar

D'après notre classement des devises, le taux de change Livre de Gibraltar le plus populaire est le taux GIP vers USD. La devise Livre de Gibraltar est représentée par l'abréviation GIP. Le symbole de cette devise est £.

xau

XAU - Once d’or

D'après notre classement des devises, le taux de change Once d’or le plus populaire est le taux XAU vers USD. La devise Once d'or est représentée par l'abréviation XAU.

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,17225
GBP / EUR1,15418
USD / JPY147,125
GBP / USD1,35299
USD / CHF0,799338
USD / CAD1,37467
EUR / JPY172,468
AUD / USD0,654968

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

