Graphiques de change Xe : GIP vers GGP

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Graphique GIP vers GGP

Livre de Gibraltar vers Livre de Guernesey

1 GIP = 0 GGP

1 sept. 2025, 02:53 UTC - 1 sept. 2025, 02:53 UTC
GIP/GGP fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Combinaisons populaires Dollar américain (USD)

Informations sur les devises

gip

GIP - Livre de Gibraltar

D'après notre classement des devises, le taux de change Livre de Gibraltar le plus populaire est le taux GIP vers USD. La devise Livre de Gibraltar est représentée par l'abréviation GIP. Le symbole de cette devise est £.

ggp

GGP - Livre de Guernesey

D'après notre classement des devises, le taux de change Livre de Guernesey le plus populaire est le taux GGP vers USD. La devise Livre de Guernesey est représentée par l'abréviation GGP. Le symbole de cette devise est £.

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,17081
GBP / EUR1,15488
USD / JPY147,032
GBP / USD1,35215
USD / CHF0,799799
USD / CAD1,37363
EUR / JPY172,147
AUD / USD0,654665

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

