Graphiques de change Xe : GHS vers XPF

Graphique GHS vers XPF

Cédi ghanéen vers Franc CFP

1 GHS = 0 XPF

1 sept. 2025, 02:42 UTC - 1 sept. 2025, 02:42 UTC
GHS/XPF fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Informations sur les devises

ghs

GHS - Cédi ghanéen

D'après notre classement des devises, le taux de change Cédi ghanéen le plus populaire est le taux GHS vers USD. La devise Cédi ghanéen est représentée par l'abréviation GHS. Le symbole de cette devise est GH₵.

xpf

XPF - Franc CFP

D'après notre classement des devises, le taux de change Franc CFP le plus populaire est le taux XPF vers USD. La devise Franc CFP est représentée par l'abréviation XPF. Le symbole de cette devise est ₣.

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,17051
GBP / EUR1,15509
USD / JPY147,049
GBP / USD1,35205
USD / CHF0,800057
USD / CAD1,37345
EUR / JPY172,123
AUD / USD0,654777

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

