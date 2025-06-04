Graphiques de change Xe : GHS vers TJS
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique GHS vers TJS
Cédi ghanéen vers Somoni tadjik
1 GHS = 0 TJS
1 sept. 2025, 02:37 UTC - 1 sept. 2025, 02:37 UTC
GHS/TJS fermer: 0 faible: 0 haut: 0
Informations sur les devises
GHS - Cédi ghanéen
D'après notre classement des devises, le taux de change Cédi ghanéen le plus populaire est le taux GHS vers USD. La devise Cédi ghanéen est représentée par l'abréviation GHS. Le symbole de cette devise est GH₵.More Cédi ghanéen info
TJS - Somoni tadjik
D'après notre classement des devises, le taux de change Somoni tadjik le plus populaire est le taux TJS vers USD. La devise Somoni tadjik est représentée par l'abréviation TJS. Le symbole de cette devise est SM.More Somoni tadjik info
Taux de change en direct
|Devise
|Taux
|Changement
|EUR / USD
|1,17063
|▲
|GBP / EUR
|1,15512
|▼
|USD / JPY
|147,054
|▲
|GBP / USD
|1,35222
|▲
|USD / CHF
|0,800073
|▼
|USD / CAD
|1,37354
|▼
|EUR / JPY
|172,145
|▲
|AUD / USD
|0,654625
|▲
