Graphiques de change Xe : GHS vers STD

Graphique GHS vers STD

Cédi ghanéen vers Dobra de Sao Tomé

1 GHS = 0 STD

1 sept. 2025, 02:37 UTC - 1 sept. 2025, 02:37 UTC
GHS/STD fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Informations sur les devises

ghs

GHS - Cédi ghanéen

D'après notre classement des devises, le taux de change Cédi ghanéen le plus populaire est le taux GHS vers USD. La devise Cédi ghanéen est représentée par l'abréviation GHS. Le symbole de cette devise est GH₵.

std

STD - Dobra de Sao Tomé

D'après notre classement des devises, le taux de change Dobra de Sao Tomé le plus populaire est le taux STD vers USD. La devise Dobra de Sao Tomé est représentée par l'abréviation STD. Le symbole de cette devise est Db.

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,17063
GBP / EUR1,15512
USD / JPY147,054
GBP / USD1,35222
USD / CHF0,800073
USD / CAD1,37354
EUR / JPY172,145
AUD / USD0,654625

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

