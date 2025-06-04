Graphiques de change Xe : DEM vers SPL

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Graphique DEM vers SPL

Deutsche Mark allemand vers Luigino de Séborg

1 DEM = 0 SPL

31 août 2025, 19:56 UTC - 31 août 2025, 19:56 UTC
DEM/SPL fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Informations sur les devises

DEM - Deutsche Mark allemand

D'après notre classement des devises, le taux de change Deutsche Mark allemand le plus populaire est le taux DEM vers USD. La devise Deutsche Mark allemand est représentée par l'abréviation DEM.

spl

SPL - Luigino de Séborg

D'après notre classement des devises, le taux de change Luigino de Séborg le plus populaire est le taux SPL vers USD. La devise Luigino de Séborg est représentée par l'abréviation SPL.

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,16941
GBP / EUR1,15460
USD / JPY147,091
GBP / USD1,35021
USD / CHF0,799420
USD / CAD1,37665
EUR / JPY172,010
AUD / USD0,656134

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

