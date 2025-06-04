Graphiques de change Xe : DEM vers HRK

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnvoyerGraphiquesAlertes
Nous utilisons des taux de marché moyens
Nous utilisons des taux de marché moyens
Voir le devis du transfert

Graphique DEM vers HRK

Deutsche Mark allemand vers Kuna croate

1 DEM = 0 HRK

31 août 2025, 19:45 UTC - 31 août 2025, 19:45 UTC
DEM/HRK fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Combinaisons populaires Dollar américain (USD)

Informations sur les devises

DEM - Deutsche Mark allemand

D'après notre classement des devises, le taux de change Deutsche Mark allemand le plus populaire est le taux DEM vers USD. La devise Deutsche Mark allemand est représentée par l'abréviation DEM.

hrk

HRK - Kuna croate

D'après notre classement des devises, le taux de change Kuna croate le plus populaire est le taux HRK vers USD. La devise Kuna croate est représentée par l'abréviation HRK. Le symbole de cette devise est kn.

More Kuna croate info

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,16933
GBP / EUR1,15444
USD / JPY147,063
GBP / USD1,34993
USD / CHF0,799435
USD / CAD1,37580
EUR / JPY171,965
AUD / USD0,653521

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API XE Currency Data

Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le monde

En savoir plus

L'outil monétaire le plus populaire au monde

Transferts d'argent internationaux avec Xe

Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.

Envoyer de l’argent

Graphiques de change Xe

En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.

Voir les graphiques

Alertes de taux Xe

Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.

Créer une alerte
Xe App on iPhone

Téléchargez l'application Xe

Idéale pour consulter les taux du moment, transférer de l'argent de manière sécurisée, configurer des alertes, recevoir des notifications et bien plus encore !

Scannez le code

app store svggoogle play svg

Plus de 113 millions de téléchargements dans le monde