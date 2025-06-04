Graphiques de change Xe : DEM vers GRD
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique DEM vers GRD
Deutsche Mark allemand vers Drachme grecque
1 DEM = 0 GRD
31 août 2025, 19:45 UTC - 31 août 2025, 19:45 UTC
DEM/GRD fermer: 0 faible: 0 haut: 0
Informations sur les devises
DEM - Deutsche Mark allemand
D'après notre classement des devises, le taux de change Deutsche Mark allemand le plus populaire est le taux DEM vers USD. La devise Deutsche Mark allemand est représentée par l'abréviation DEM.
GRD - Drachme grecque
D'après notre classement des devises, le taux de change Drachme grecque le plus populaire est le taux GRD vers USD. La devise Drachme grecque est représentée par l'abréviation GRD.
Taux de change en direct
|Devise
|Taux
|Changement
|EUR / USD
|1,16933
|▲
|GBP / EUR
|1,15444
|▼
|USD / JPY
|147,063
|▲
|GBP / USD
|1,34993
|▼
|USD / CHF
|0,799435
|▼
|USD / CAD
|1,37580
|▲
|EUR / JPY
|171,965
|▲
|AUD / USD
|0,653521
|▼
