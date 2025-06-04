Graphiques de change Xe : CZK vers XEU

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Graphique CZK vers XEU

Couronne tchèque vers Unité de compte européenne

1 CZK = 0 XEU

31 août 2025, 19:34 UTC - 31 août 2025, 19:34 UTC
CZK/XEU fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Informations sur les devises

czk

CZK - Couronne tchèque

D'après notre classement des devises, le taux de change Couronne tchèque le plus populaire est le taux CZK vers USD. La devise Couronne tchèque est représentée par l'abréviation CZK. Le symbole de cette devise est Kč.

More Couronne tchèque info

XEU - Unité de compte européenne

D'après notre classement des devises, le taux de change Unité de compte européenne le plus populaire est le taux XEU vers USD. La devise Unités de compte européennes est représentée par l'abréviation XEU.

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,16936
GBP / EUR1,15471
USD / JPY147,317
GBP / USD1,35027
USD / CHF0,799397
USD / CAD1,36934
EUR / JPY172,267
AUD / USD0,655951

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

