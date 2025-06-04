Graphiques de change Xe : CDF vers DKK

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

ConvertirEnvoyerGraphiquesAlertes
Nous utilisons des taux de marché moyens
Nous utilisons des taux de marché moyens
Voir le devis du transfert

Graphique CDF vers DKK

Franc congolais vers Couronne danoise

1 CDF = 0 DKK

31 août 2025, 05:55 UTC - 31 août 2025, 05:55 UTC
CDF/DKK fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Combinaisons populaires Dollar américain (USD)

Informations sur les devises

cdf

CDF - Franc congolais

D'après notre classement des devises, le taux de change Franc congolais le plus populaire est le taux CDF vers USD. La devise Franc congolais est représentée par l'abréviation CDF. Le symbole de cette devise est FC.

More Franc congolais info
dkk

DKK - Couronne danoise

D'après notre classement des devises, le taux de change Couronne danoise le plus populaire est le taux DKK vers USD. La devise Couronne danoise est représentée par l'abréviation DKK. Le symbole de cette devise est kr.

More Couronne danoise info

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,16843
GBP / EUR1,15589
USD / JPY147,035
GBP / USD1,35058
USD / CHF0,800577
USD / CAD1,37448
EUR / JPY171,801
AUD / USD0,653832

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

API XE Currency Data

Fournit les taux commerciaux de plus de 300 entreprises dans le monde

En savoir plus

L'outil monétaire le plus populaire au monde

Transferts d'argent internationaux avec Xe

Envoyez de l'argent en ligne de façon sûre et rapide. Vous pourrez suivre le transfert, recevoir des notifications en direct et profiter de nombreuses options de paiement et de remise.

Envoyer de l’argent

Graphiques de change Xe

En créant des graphiques, vous pourrez consulter l'historique du taux de change entre deux devises de votre choix. Ces graphiques, qui s'appuient sur le taux du marché moyen, sont faciles à utiliser et extrêmement fiables.

Voir les graphiques

Alertes de taux Xe

Vous souhaitez savoir quand une devise atteint un certain taux de change ? Définissez des alertes de taux Xe.

Créer une alerte
Xe App on iPhone

Téléchargez l'application Xe

Idéale pour consulter les taux du moment, transférer de l'argent de manière sécurisée, configurer des alertes, recevoir des notifications et bien plus encore !

Scannez le code

app store svggoogle play svg

Plus de 113 millions de téléchargements dans le monde