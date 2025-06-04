Graphiques de change Xe : BMD vers VEF

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Nous utilisons des taux de marché moyens
Graphique BMD vers VEF

Dollar bermudien vers Bolivar vénézuélien

1 BMD = 0 VEF

30 août 2025, 18:00 UTC - 30 août 2025, 18:00 UTC
BMD/VEF fermer: 0 faible: 0 haut: 0

Combinaisons populaires Dollar américain (USD)

Informations sur les devises

bmd

BMD - Dollar bermudien

D'après notre classement des devises, le taux de change Dollar bermudien le plus populaire est le taux BMD vers USD. La devise Dollar bermudien est représentée par l'abréviation BMD. Le symbole de cette devise est $.

vef

VEF - Bolivar vénézuélien

D'après notre classement des devises, le taux de change Bolivar vénézuélien le plus populaire est le taux VEF vers USD. La devise Bolivar vénézuélien est représentée par l'abréviation VEF. Le symbole de cette devise est Bs.

Taux de change en direct

DeviseTauxChangement
EUR / USD1,16845
GBP / EUR1,15594
USD / JPY147,028
GBP / USD1,35066
USD / CHF0,800511
USD / CAD1,37445
EUR / JPY171,795
AUD / USD0,653898

Taux d'intérêt de la Banque centrale

DeviseTaux d'intérêt
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

