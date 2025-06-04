Graphiques de change Xe : AWG vers XRP
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Graphique AWG vers XRP
Florin d'Aruba ou hollandais vers Ripple
1 AWG = 0 XRP
30 août 2025, 14:00 UTC - 30 août 2025, 14:00 UTC
AWG/XRP fermer: 0 faible: 0 haut: 0
Informations sur les devises
AWG - Florin d'Aruba ou hollandais
D'après notre classement des devises, le taux de change Florin d'Aruba ou hollandais le plus populaire est le taux AWG vers USD. La devise Florin d'Aruba ou hollandais est représentée par l'abréviation AWG. Le symbole de cette devise est ƒ.More Florin d'Aruba ou hollandais info
XRP - Ripple
D'après notre classement des devises, le taux de change Ripple le plus populaire est le taux XRP vers USD. La devise Ripple est représentée par l'abréviation XRP.More Ripple info
Taux de change en direct
|Devise
|Taux
|Changement
|EUR / USD
|1,16840
|▲
|GBP / EUR
|1,15586
|▼
|USD / JPY
|147,031
|▲
|GBP / USD
|1,35051
|▼
|USD / CHF
|0,800558
|▼
|USD / CAD
|1,37471
|▼
|EUR / JPY
|171,791
|▲
|AUD / USD
|0,653899
|▲
